Nowe wyzwania dla Sojuszu. Dobre wiadomości dla Polski

- Po pierwsze, przesłanie tych państw wstępujących do NATO jest natury politycznej i skierowane jest do Rosji. Po drugie, dla NATO chodzi o rzeczywiste zdolności, jakie Finlandia i Szwecja wniosą do Sojuszu. Podczas gdy wszyscy inni w zachodniej Europie po zakończeniu zimnej wojny redukowali swój potencjał wojskowy, Finlandia i Szwecja go rozbudowywały, co może wnieść całkiem sporo do Sojuszu - uważa Nedelcu.