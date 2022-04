Szwecja i Finlandia w NATO? Miedwiediew grozi. Mówi o broni jądrowej na Bałtyku

- Przybyliśmy do Kijowa, by stanąć obok prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, uścisnąć go i powiedzieć, że go podziwiamy - jego bohaterstwo, twardość w obronie kraju jego i jego współpracowników, wszystkich ukraińskich żołnierzy, którzy na co dzień walczą i oddają życie w obronie swojej ojczyzny - powiedział prezydent podczas wystąpienia po spotkaniu z Zełenskim.