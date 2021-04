Michał Dworczyk o przełomie w szczepieniach. "Kwestia tygodni"

Michał Dworczyk w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" odniósł się do informacji o szczepieniach odbywających się poza systemem lub poprzez wystawianie nielegalnych skierowań. Szef KPRM stwierdził, że takie sytuacje nie będą już niedługo miały miejsca, bo nadchodzi przełomowy moment w Narodowym Programie Szczepień . - Dzielą nas już naprawdę tygodnie od chwili, kiedy wszyscy będą mieli wystawione skierowania - powiedział.

Michał Dworczyk: Rząd wybrał szczepienie, a nie ściganie

Polityk stwierdził, że rząd miał wybór jeśli chodzi o zjawisko nielegalnych szczepień i postanowił przymknąć na to oko. - Teraz mamy wybór: albo skupić się na ściganiu nieuczciwych, zarówno po stronie lekarzy wystawiających skierowania osobom nieuprawnionym, jak i po stronie pacjentów, którzy chcą z tego skorzystać. Albo skupić się na zaszczepieniu jak największej liczby Polaków, licząc, że lekarze i pacjenci będą przestrzegali przepisów. Wybraliśmy to drugie rozwiązanie, ponieważ w tej chwili najważniejsze jest zaszczepienie jak największej części populacji - tłumaczył Dworczyk.

Szef Kancelarii Premiera skomentował również unijny pomysł wprowadzenia paszportów covidowych, które miałyby ułatwić podróżowanie obywatelom krajów UE. Polityk uważa, że wprowadzenie takiego rozwiązania byłoby możliwe wyłącznie po otwarciu rejestracji na szczepienia dla wszystkich obywateli, bo w przeciwnym wypadku byłoby niesprawiedliwe. - Natomiast co do samego pomysłu, są w tej sprawie różne opinie i według mojej wiedzy nie ma jeszcze rozstrzygnięcia. Toczy się rozmowa na forum Unii Europejskiej, a my w tej dyskusji uczestniczymy - dodał.