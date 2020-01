Miał zlecić zabójstwo Ziobry. Jan S. "król dopalaczy" usłyszał 12 zarzutów

Kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się handlem dopalaczami i narkotykami oraz ich przemytem - to tylko jeden z całej listy zarzutów, które usłyszał w poniedziałek Jan S. Mężczyzna miał w przeszłości oferować 100 tys. zł za zabójstwo ministra Zbigniewa Ziobry.

W sobotę media obiegła informacja, że poszukiwany listami gończymi Jan S. został zatrzymany. Teraz prokuratura donosi, że 28-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa - Praga Północ i usłyszał szereg zarzutów.

"Dotyczą one kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się handlem dopalaczami i narkotykami oraz ich przemytem, prania brudnych pieniędzy, a także narażenia ponad 16 tys. osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, poprzez wprowadzenie do obrotu dopalaczy charakteryzujących się szczególną szkodliwością dla zdrowia konsumentów" - informuje wnp.pl.

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, grupa Jana S. działa co najmniej od 2015 roku oferując do sprzedaż dopalaczy za pośrednictwem sklepów internetowych klientom z niemal całego świata. "Sprzedający nie informowali nabywców o zagrożeniach oraz niepożądanych skutkach związanych z zażyciem sprzedawanych środków odurzających i substancji psychotropowych" - czytamy w komunikacie. Resort informuje również, że we wrześniu 2017r. przestępcy rozpoczęli sprzedaż dopalaczy o nazwie BUC-3 i BUC-8 zawierających m.in. fentanyl, którego zażywacie skutkowało zgonem kilku osób, w tym nieletnich.