Chojnice. Straż: budynek nie ma sygnalizacji pożarowej, a drzwi były zamknięte

Pożar w Chojnicach. Zginęły 4 osoby. Straż informuje, że dotarła na miejsce cztery minuty po zdarzeniu, ale wszystkie drzwi były pozamykane i trzeba było je wyważać. Jak dodają, w budynku brakowało czujek informujących o potencjalnym zagrożeniu.

Chojnice. Większość pacjentów była ewakuowana razem z łóżkami

Co ważne, by dostać się do środka, drzwi forsowali również funkcjonariusze policji. Gdy się to udało, strażacy przystąpili do gaszenia pożaru oraz ewakuacji pacjentów.