Pomorskie. Po pożarze hospicjum w Chojnicach zwołano sztab kryzysowy. "Ogień wybuchł tam, gdzie byli najsłabsi"

Tragiczny pożar w hospicjum w Chojnicach w województwie pomorskim. Zginęły cztery osoby, trzech mężczyzn i kobieta. Po godz. 9:00 zakończyło się posiedzenie sztabu kryzysowego.

Dariusz Drelich dodał, że trzy osoby zginęły na miejscu pożaru, jedna już po przewiezieniu do szpitala.

- Poszkodowani są pod opieką lekarzy. Ich stan jest dobry. Wierzymy w to, że skutki ewakuacji nie spowodują pogorszenia ich stanu zdrowia. Rodziny pacjentów zostały powiadomione i wiedzą, z kim się kontaktować w szpitalach - zaznaczył wojewoda.

Wszyscy podopieczni hospicjum w Chojnicach najbliższe dni spędzą w szpitalach. - Potem wspólnie zdecydujemy jak długo tam zostaną. Naturalne wydaje się to, żeby szpital zapewnił im opiekę, wszyscy pensjonariusze wymagają całodobowej opieki - ocenił.

Zapytany o przyczyną pożaru w Chojnicach, wojewoda był bardzo ostrożny. – Każdy wariant jest rozpatrywany, także zaprószenie ognia. To zostanie wyjaśnione. Pracuje prokuratura, trwa śledztwo i wtedy powiedzą o przyczynach - zapewnił Drelich.

Pożar w hospicjum w Chojnicach. Dwa dni żałoby w mieście

Burmistrz Chojnic ogłosił dwudniową żałobę narodową. W mieście odwołano wszystkie koncerty do środy wieczorem.

- Wszyscy podopieczni są w dwóch szpitalach, gdzie mają dobrą pomoc. Postaramy się, by trafili do hospicjum w Człuchowie lub w pobliskich miejscowościach. Bardzo dziękuję służbom za sprawną akcję - powiedział burmistrz Chojnic.

- Hospicjum działa w oparciu o fundacje. Starostwo pomoże w jego odbudowie, miasto też. Odbudujemy to miejsce, ponieważ Chojnice go potrzebują - zapewnił.

- Rozmawiałem z 22 rodzinami, z 2 jeszcze nie. To są trudne rozmowy. Pożar wybuchł tam, gdzie byli najsłabsi. To bardzo trudne. Pierwsze ustalenia były takie, żebym to ja powiadamiał rodziny pacjentów - powiedział burmistrz.