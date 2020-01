Pomorskie. Cztery osoby zginęły w pożarze hospicjum w Chojnicach. Ogień ugaszono [ZDJĘCIA]

Pożar hospicjum w Chojnicach (woj. pomorskie). Nie żyją 4 osoby. Wszystkie ofiary były podopiecznymi placówki.

- Wszystkie to podopieczni hospicjum. Jedna osoba już nie żyła, kiedy weszliśmy do środka budynku. Pozostałe trzy zmarły po ewakuacji, w tym jedna w drodze do szpitala - powiedział nam st. bryg. Marian Hinca.