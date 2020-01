Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiada kroki ws. Rosji. Odpowiedź z PiS ją zaskoczyła

Po skandalicznych słowach Władimira Putina Małgorzata Kidawa-Błońska z PO zapowiedziała teraz, że przedstawi projekt uchwały ws. rosyjskiej propagandy. "Prace nad uchwałą trwają już w Komisji Spraw Zagranicznych" - odpowiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiS.

"Walka z kłamstwem na temat Polski i historii musi być spójna i mocna, by była skuteczna. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu przedstawię projekt uchwały ws. rosyjskiej propagandy oczerniającej Polskę" - napisała na Twitterze Małgorzata Kidawa Błońska, wicemarszałek Sejmu oraz kandydatka PO na prezydenta. Jak dodała, musimy "wypracować jednolite stanowisko w obronie dobrego imienia kraju".

Przypomnijmy, że na oskarżenia Putina natychmiast zareagowały polskie władze. Premier Mateusz Morawiecki wydał oświadczenie, w którym napisał: "Prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie. Zwykle dzieje się to w sytuacji, gdy władza w Moskwie czuje międzynarodową presję związaną ze swoimi działaniami. I to presję nie na historycznej, a na jak najbardziej współczesnej scenie geopolitycznej".