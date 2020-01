"Nigdy nie będzie liderem". Tak Grzegorz Schetyna mówił o Tomaszu Siemoniaku

Grzegorz Schetyna poparł w piątek Tomasza Siemoniaka w walce o fotel lidera PO. A co mówił o koledze z partii jeszcze kilka lat temu? - Ja się zajmowałem budową struktur, a Tomasz Siemoniak odpowiadał na maile - krytykował.

Co ciekawe, Schetyna zarzucał Siemoniakowi, że ten nie ma charakteru. Właśnie dlatego przekonywał kolegów z ugrupowania, że to on powinien przejąć stery w partii. - Jeśli ktoś chce próbować eksperymentować w Platformie Obywatelskiej w takiej sytuacji, w jakiej Platforma jest teraz, to będę mówił wszystkim, żebyśmy tego nie robili, bo to jest zbyt duże ryzyko - podkreślał.