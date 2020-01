Grzegorz Schetyna ma coraz mniej czasu. Musi podjąć decyzję

W piątek w nocy mija termin, do którego politycy PO mogą zgłaszać chęć wystartowania na szefa partii. Co ciekawe, swojej decyzji wciąż nie ogłosił dotychczasowy lider Grzegorz Schetyna.

Jeszcze w połowie grudnia Schetyna podkreślał, że prezesem partii musi być ktoś, kto ma "klarowną polityczną koncepcję dla swojego ugrupowania". Zapewnił, że on takową ma. - To są poważne wybory, to jest poważna partia i to musi wyglądać poważnie - wyliczał.