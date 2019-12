Grzegorz Schetyna wystartuje na szefa PO? Wiemy, kiedy odkryje karty

Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna poinformował, że decyzję dotyczącą kandydowania na szefa partii przekaże w styczniu. Polityk podkreślił, że "nie ma wątpliwości" co do udziału w partyjnych wyborach.

Dziennikarze pytali Schetynę o jego udział w wyborach na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. - Będę komunikował w styczniu - odparł. Zastrzegł również, że szef partii musi mieć klarowną polityczną koncepcję dla swojego ugrupowania. Zapewnił, że on takową ma. - To są poważne wybory, to jest poważna partia i to musi wyglądać poważnie - wyliczał.