Najnowsze grzegorz schetyna Patryk Osowski 1 godzinę temu Media: Grzegorz Schetyna rozważa wycofanie się ze startu na przewodniczącego PO Nie milknie burza po wyborczej porażce Koalicji Obywatelskiej z PiS. W Platformie podnosi się bunt, ale nawet jej działacze nie są w stanie przewidzieć, jak długo potrwa. Gdyby jednak się utrzymał, lider partii Grzegorz Schetyna jest podobno gotowy oddać przywództwo. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Grzegorz Schetyna (PO). (East News) W środę wieczorem odbyło się spotkanie najważniejszych polityków Platformy Obywatelskiej. Zorganizował je Stanisław Gawłowski. Zdaniem części mediów, politycy zebrali się, żeby spiskować przeciwko Grzegorzowi Schetynie. – Chcą by Borys Budka został szefem klubu, a jeśli się uda to szefem partii. Wtedy na szefa klubu chcą nominować Izabelę Leszczynę. A marszałkiem Senatu zrobić Bogdana Zdrojewskiego – mówi w rozmowie z "Wprost" informator tygodnika. Osoba znająca kulisy sprawy dodaje, że Grzegorz Schetyna jeszcze nie składa broni. Chce poczekać i spokojnie przyjrzeć się rozwojowi wydarzeń. Po przegranych wyborach w partii pojawiło się rozgoryczenie. Złość, która wywołała głosy o zmianie przewodniczącego, może jednak minąć. Jeśli tak się stanie, lider PO ma starać się utrzymać przywództwo. A jeśli chęć zmiany wciąż będzie buzowała w głowach działaczy? – Schetyna to fighter, zawsze walczył. Ale ma poczucie, że może stać się wyklętym przewodniczącym. I to nie tylko przez partię, ale co ważniejsze środowiska i media, które na tę partię przychylnie patrzyły. Gdyby ustąpił, będzie mógł się ustawić w pozycji starego patrona Grzegorza – podkreśla rozmówca "Wprost". - Rozważa podjęcie decyzji o wycofaniu się ze startu w wyborach na przewodniczącego - dodaje. Przypomnijmy, że wśród polityków PO myślących o przewrocie w partii, są głównie tzw. "młode wilki", o których pisze się coraz częściej. A kto dokładnie brał udział w spotkaniu organizowanym ostatnio pod nieobecność Grzegorza Schetyny (polityk był wtedy w Strasburgu)? Zobacz też: W maskującej czapeczce spiskował przeciwko Schetynie? Wesoło w studiu Na udostępnionych w "Super Expressie" zdjęciach widoczni byli m.in. Bartosz Arłukowicz, były minister sprawiedliwości i wiceszef PO Borys Budka, Paweł Poncyljusz, europoseł Radosław Sikorski, mec. Roman Giertych, Cezary Grabarczyk, Cezary Tomczyk, Sławomir Nitras i Marcin Kierwiński. - Na spotkaniu krążyły żarty w stylu "Schetyna jest jak Balcerowicz, a dlaczego? Bo musi odejść!" - śmiał się w rozmowie z tabloidem jeden z uczestników spotkania. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ. Źródło: Super Express, Wprost Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl