Donald Trump grozi Iranowi atakiem na 52 cele. Niemcy nie wycofują wojsk

- Jeśli Iran zaatakuje Amerykanów, to Stany Zjednoczone uderzą w 52 cele, w tym w Iranie i w niektóre ważne dla irańskiej kultury miejsca - ostrzegł prezydent USA Donald Trump. Z kolei minister obrony narodowej Niemiec zapowiedziała, że ich wojska pozostaną w Iraku i nadal będą tam walczyć z ISIS.

Iran a reakcja Europy. Merkel milczy

To wycofanie nie podoba się Amerykanom. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo ocenił, że wsparcie ze strony europejskich liderów jest "niewystarczające". – Szczerze mówiąc, Europejczycy nie byli tak pomocni, jak chciałbym, by byli. Brytyjczycy, Francuzi i Niemcy, wszyscy muszą zrozumieć, że to, co zrobiliśmy, co zrobili Amerykanie, pozwoliło uratować ludzkie istnienia też w Europie – dodał w rozmowie z telewizją Fox News.