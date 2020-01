Konflikt Iran-USA. Rozmowa Mike Pompeo z Benjaminem Netanjahu. "Nasza więź jest nierozerwalna"

Sekretarz stanu USA trzeci raz w tym tygodniu rozmawiał z premierem Izraela. Mike Pompeo złożył podziękowania na ręce Benjaminowi Netanjahu za "wytrwałe wsparcie w walce przeciwko terroryzmowi".

To trzecia rozmowa pomiędzy Pompeo a Netanjahu w tym tygodniu. Do poprzedniej doszło w środę. Sekretarz stanu USA chciał omówić ostatnie wydarzenia w Iraku, gdzie wspierani przez Iran milicjanci Kataib Hezbollah wycofali się z ambasady Stanów Zjednoczonych po dwóch dniach starć z amerykańskimi siłami. Pompeo miał wezwać Netanjahu do rozmów z przywódcami z Bliskiego Wschodu.