Irak. Atak na bazę wojskową USA w Bagdadzie

Kilka rakiet uderzyło w Zieloną Strefę, która jest silnie chronioną dzielnicą Bagdadu. Na razie nie informacji o ofiarach śmiertelnych. Ataki nastąpiły dzień po tym, jak Iran zapowiedział zemstę za śmierć generała Kasema Sulejmaniego.

Do tej pory nikt nie przyznał się do przeprowadzenia ostrzału. Można się jednak spodziewać, że to odwet Iranu za śmierć śmierć generała Kasema Sulejmaniego. Ataki nastąpiły dzień po tym, jak prezydent Iranu Hasan Rowhani zapowiedział "miażdżącą zemstę". W podobnym tonie wypowiedział się duchowo-polityczny przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei.