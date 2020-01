Świat zamarł po ataku USA. "Skutki będą ogromne". Jest zapowiedź zemsty

Na całym świecie wrze po ataku USA. Iran już zapowiedział surową zemstę. "Wszyscy wrogowie powinni wiedzieć, że dżihad oporu (przeciw USA) będzie teraz prowadzony ze zdwojoną determinacją" - ogłosił duchowo-polityczny przywódca kraju.



Prezydent Iranu Hasan Rowhani zapowiedział "miażdżącą zemstę". "Bez cienia wątpliwości Iran i inne kraje w tym regionie, dążące do wolności, zemszczą się na USA" - ogłosił.

Obywatele USA wezwani do opuszczenia Iraku

Ambasada USA w Bagdadzie wezwała wszystkich obywateli amerykańskich do natychmiastowego opuszczenia Iraku.

W informacji napisano, że z powodu podwyższonych napięć w Iraku i regionie ambasada USA wzywa obywateli amerykańskich do natychmiastowego opuszczenia Iraku. "Obywatele Stanów Zjednoczonych powinni, jak to możliwe, podróżować liniami lotniczymi, a w przeciwnym razie drogą lądową do innych krajów” - cytują komunikat amerykańskie media.