Atak USA w Bagdadzie. Rozkaz wydał Donald Trump

Nie żyją irański generał Kasem Sulejmani, dowódca elitarnej jednostki Al Kuds i jeden z dowódców irackiej milicji Abu Mahdi al-Muhandis. Zostali zabici w czwartek późnym wieczorem na rozkaz Donalda Trumpa. Iran zwołał nadzwyczajne posiedzenie Narodowej Rady do spraw Bezpieczeństwa.



Jak informuje Polsat News, rakiety spadły na konwój samochodów należących do milicji w rejonie terminala towarowego lotniska w Bagdadzie.

Było to dokładnie w momencie, gdy Abu Mahdi Al-Muhandis przybył na lotnisko by powitać generała Sulejmaniego. Atak miał nastąpić tuż po przywitaniu się, gdy obaj wsiedli już do samochodu.