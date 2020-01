Konflikt USA-Iran. Prezydent Andrzej Duda na nartach? Rzecznik nie odpowiada

Opozycja krytykuje prezydenta Andrzeja Dudę, że nie ma go w Warszawie w czasie, gdy wybuchł konflikt USA-Iran. Czy prezydent odpoczywa w górach? Jego rzecznik nie chciał odpowiedzieć. – Jest w kontakcie z naszymi służbami dyplomatycznymi – mówi tylko Błażej Spychalski.

O nieobecność Andrzeja Dudy pytała rzecznika prezydenta dziennikarka Radia ZET. Rzecznik prasowy kilkukrotnie unikał odpowiedzi na to pytanie. - Chciałbym, żeby opozycja podchodziła do spraw, które się teraz dzieją, rozważnie i z delikatnością. Nie próbowała wykorzystywać tych trudnych rzeczy do swoich rozgrywek na polu krajowym. To nie jest czas kampanii wyborczej – mówił Błażej Spychalski pytany o zarzuty opozycji, że Andrzej Duda jeździ na nartach, zamiast zabrać głos w ważnych sprawach.