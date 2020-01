Władimir Putin wywołał burzę. MSZ Rosji: "Zaskoczyła nas wiadomość Georgette Mosbacher"

"Wygląda na to, że ambasador USA w Polsce była słaba z historii w szkole" - napisano na oficjalnym profilu ministerstwa spraw zagranicznych Rosji na Twitterze. Georgette Mosbacher przypomniała ostatnio, że Adolf Hitler i Józef Stalin porozumieli się przed II wojną światową.

"Zaskoczyła nas wiadomość ambasador USA, kraju, który był naszym sojusznikiem podczas II wojny światowej" - pisze teraz rosyjski MSZ. "Wygląda na to, że ambasador Georgette Mosbacher była słaba z historii w szkole. Przypominamy tylko kilka faktów" - dodano.

Polscy politycy natychmiast zareagowali na te wypowiedzi. Premier Mateusz Morawiecki wydał oświadczenie, w którym napisał: "Prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie. Zwykle dzieje się to w sytuacji, gdy władza w Moskwie czuje międzynarodową presję związaną ze swoimi działaniami. I to presję nie na historycznej, a na jak najbardziej współczesnej scenie geopolitycznej".