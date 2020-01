Pogoda. Mroźny poniedziałek. Potem coraz cieplej i słonecznie

WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

IMGW przypomina, że w kilku regionach Polski wciąż obowiązują alarmy przed silnym mrozem i marznącymi opadami. Dobra wiadomość jest taka, że nad krajem zaczyna dominować pogodny i rozległy wyż. Z dnia na dzień będzie więc coraz cieplej, choć nie obędzie się bez wyjątków. Pogoda. Prognoza na poniedziałek. (windy.com) Pogoda w najbliższym tygodniu powinna zadowolić większość z nas. W poniedziałek obowiązują jeszcze ostrzeżenia dla województw małopolskiego i wielkopolskiego. W dzień temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Podhalu i południowym wschodzie do 5 stopni na zachodzie oraz nad morzem. Nad Polską dominuje front, który przyniósł z sobą chmury oraz słabe opady deszczu lub mżawki. "Uważajmy, bo na czele frontu w pasie po przekątnej kraju (od północno – wschodniej przez centralną po południowo – zachodnią Polskę) spodziewane są również opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a te będą marznąć powodując gołoledź" - informują synoptycy Biura Prognoz Cumulus. Podkreślają jednak, że w kolejnych dniach będzie znacznie cieplej i słoneczniej. Pogoda. Coraz cieplej, ale nocami możliwy lekki mróz We wtorek i w środę za sprawą wyżu znad Bałkanów w całym kraju będzie pogodnie, dość słonecznie i bez opadów. Od środy z dnia na dzień coraz cieplej i do końca tygodnia temperatura wahać się będzie od plus 2–4 stopni na wschodzie do 5–8 na zachodzie kraju. Biuro Prognoz Cumulus zaznacza, że niewielki mróz od -3 stopni do -1 przez cały tydzień utrzymywał będzie się tylko na przedgórzu i w górach. Jednak pomimo tego, że w ciągu dnia temperatura będzie na plusie, to w nocy oraz nad ranem, w centrum i na wschodzie możemy się spodziewać lekkiego mrozu od -1 do -3 stopni Celsjusza. Zobacz też: Gdzie jest prezydent? Adam Bielan: nie jest na nartach Niestety, w czwartek ponownie dostaniemy się pod wpływ rozległego niżu znad północnej Skandynawii, a przez Polskę przemieszczał się będzie aktywny front atmosferyczny z chmurami i nieco intensywniejszymi opadami deszczu lub mżawki, a w górach śniegu. W piątek wyż znad Bałkanów sprawi, że w całym kraju ponownie będzie pogodnie i dość słonecznie. W weekend chmury tylko na północy. W pasie środkowym i południowym aura nadal sprzyjać ma spacerom i aktywności na świeżym powietrzu. Źródło: Biuro Prognoz Cumulus, TVN24