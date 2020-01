Arkadiusz Kraska. Sąd w Szczecinie nie chce rozpatrywać jego sprawy

Nowe fakty ws. Arkadiusza Kraski. Okazuje się, że Sąd Okręgowy w Szczecinie chce oddać prowadzenie sprawy innej placówce. Motywują to tym, że duża część opinii publicznej podważa rzetelność wyroku wydanego w tej sprawie przez szczeciński sąd.

Prokuratura Regionalna w Szczecinie złożyła wiosną w Sądzie Najwyższym wniosek o uniewinnienie Arkadiusza Kraski. Wirtualna Polska jako jedyna dotarła do jego treści . Napisano w nim, że mężczyznę w dwa zabójstwa wrobili policjanci wraz z gangsterami. Po 20 latach mężczyzna opuścił więzienie i rozpoczęła się batalia sądowa. W październiku informowaliśmy, że Sąd Najwyższy uchylił wyrok dożywocia , a sprawa Arkadiusza Kraski wraca do ponownego rozpatrzenia.

Skąd takie obawy sądu? Przypomnijmy, że prezesem SO w Szczecinie jest Maciej Strączyński - sędzia, który w 2001 roku przewodniczył składowi skazującemu Arkadiusza Kraskę. Byłego skazanego pytano już, czy chciałby przeniesienia sprawy do innego miasta. Stanowczo odpowiadał, że nie, bo to w Szczecinie zaczęły się jego problemy i to miasto powinno je rozwiązać.