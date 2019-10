Arkadiusz Kraska poznał decyzję Sądu Najwyższego. Wyrok uchylony. "To moje zwycięstwo"

Sprawa Arkadiusza Kraski wraca do ponownego rozpatrzenia. Sad Najwyższy uchylił wyrok dożywocia. Tak zdecydował Sąd Najwyższy po tym jak prokuratura złożyła wniosek o uniewinnienie skazanego za dwa zabójstwa. Później śledczy ze wszystkiego się wycofali, tłumacząc, że brakuje mocnych dowodów na to, by wznowić postępowanie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Arkadiusz Kraska w Sądzie Najwyższym (zdjęcie archiwalne) (PAP, Fot: Marcin Obara)

Arkadiusz Kraska oczekiwał na decyzję Sądu Najwyższego w domu w gronie rodziny i przyjaciół. Posiedzenie zostało zaplanowane bez udziału stron. Po decyzji Sądu Najwyższego Arkadiusz Kraska nie krył radości. – Zwycięstwo! To mój najszczęśliwszy dzień w życiu. Dziękuję wam wszystkim. To dzięki dziennikarzom jestem wolny. Proces to już tylko formalność. Jestem przeszczęśliwy – mówi Wirtualnej Polsce kilka minut po decyzji sądu Arkadiusz Kraska.

Mężczyzna na wolności będzie oczekiwał na wznowienie procesu w sprawie podwójnego zabójstwa. - Teraz już mogę odetchnąć. Sprawiedliwość zatriumfowała mimo tych dziwnych kroków prokuratury, która wycofała się z wniosków. Na szczęście Sąd Najwyższy zrozumiał, że dowody świadczą o mojej niewinności - mówi Arkadiusz Kraska.

Sprawa Arkadiusza Kraski. Prokuratura się wycofała

Wiosną Prokuratura Regionalna w Szczecinie złożyła w Sądzie Najwyższym wniosek o uniewinnienie Arkadiusza Kraski. Wirtualna Polska jako jedyna dotarła do jego treści. Napisano w nim, że mężczyznę w dwa zabójstwa wrobili policjanci wraz z gangsterami. Z ustaleń śledczych wynikało, że w śledztwie fabrykowano dowody, a do laboratorium kryminalistycznego wysłano nieprawdziwe nagranie z miejsca zbrodni.

W maju Sąd Najwyższy zgodził się, by Arkadiusz Kraska opuścił więzienie. Sędziowie tłumaczyli, że zgromadzone przez prokuraturę nowe dowody w wysokim stopniu mogą świadczyć o tym, że jest niewinny. Nieoczekiwanie po kilku tygodniach prokuratura wycofała wniosek o uniewinnienie Arkadiusza Kraski i wniosła jedynie o wznowienie postępowania w tej sprawie. Kilka dni przed posiedzeniem Sądu Najwyższego śledczy wycofali się także z drugiego postulatu, tłumacząc, że złożenie wcześniejszych wniosków było zbyt pochopne, a wnioski w nich zawarte nie mają poparcia w dowodach i są to jedynie poszlaki. Sprawę ze Szczecina przeniesiono też do Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

Nowy dowód

Nowym dowodem w sprawie jest przede wszystkim kaseta VHS, na które uwieczniono wydarzenia z 8 września 1999 roku. Wcześniej była w dokumentach, ale śledczy uznali, że nie zawiera nic wartościowego. Na nagraniu wyraźnie widać, że Marek C. i Robert S., za zabójstwo których został skazany Arkadiusz Kraska, zostali zastrzeleni na terenie stacji benzynowej. Tymczasem sąd – skazując Kraskę na dożywocie – uwierzył dwóm świadkom incognito, którzy twierdzili, że do strzelaniny doszło w zupełnie innym miejscu.