Mężczyzna molestował swoją 4-letnią siostrzenicę. Akt oskarżenia trafił do sądu

55-letni mieszkaniec powiatu parczewskiego obmacywał swoją 4-letnią siostrzenicę i nakłaniał ją do seksu oralnego. Sprawa wyszła na jaw po paru latach, kiedy dziewczyna trafiła do rodziny zastępczej. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Mężczyzna molestował swoją 4-letnią siostrzenicę. Akt oskarżenia trafił do sądu (East News)