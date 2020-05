Wybory 2020. Koalicja Obywatelska zapowiada: w poniedziałek zawiadomienie do prokuratury ws. Morawieckiego

- Chciałbym z tego miejsca powiedzieć, że jutro wraz z grupą posłów Koalicji Obywatelskiej złożymy zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera Morawieckiego, który podobnie, jak w sprawie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, nie publikuje uchwały PKW - zapowiedział w niedzielę Cezary Tomczyk w TVN24.

Dodał, że winę za nieprzeprowadzenie wyborów ponosi rząd. - To jest wyjątkowy skandal. Dzisiaj "paskowy" TVP powinien pamiętać o tym, że w "Wiadomościach", w głównym wydaniu, za każdym razem pisać, że to premier utrudnia dzisiaj w Polsce przeprowadzenie wyborów -mówił polityk PO.

KO uderza w premiera. Do prokuratury wpłynie zawiadomienie

Cezary Tomczyk stwierdził też, że wygrana kandydata PO Rafała Trzaskowskiego w nadchodzących wyborach jest konieczna do tego, aby "nad Pałacem Prezydenckim nie powiewała wreszcie biała flaga".

12 maja została uchwalona przez Sejm nowa ustawę ws. wyborów prezydenckich, która zakłada, że wyborcy głosować będą mogli zarówno w lokalach, jak i korespondencyjnie. Termin wyborów wciąż nie został jednak ogłoszony, a żeby to zrobić konieczne jest opublikowanie w Dzienniku Ustaw uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 10 maja, która zakłada, że w wyborach prezydenckich ustalonych na 10 maja wystąpił brak możliwości głosowania na kandydatów.

Wybory 2020. Termin wciąż nieznany

Cezary Tomczyk odniósł się również do zarzutów skierowanych w kierunku Senatu, który wg polityków PiS opóźnia pracę nad ustawą dotyczącą wyborów prezydenckich.

- My się już trochę przyzwyczailiśmy do tego, że w Sejmie każda, nawet najtrudniejsza ustawa, większości sejmowej zajmuje jakieś 24 godziny. I ten sejmowy walec toczy się tak, jak zwykle, zazwyczaj ustawy głosowane są w nocy, a Senat to zupełnie inna historia - zapewnił poseł PO, uderzając w obóz rządzący, który zazwyczaj niezwykle szybko proceduje w Sejmie zgłaszane przez siebie ustawy.