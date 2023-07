Meteorolodzy ostrzegają przed upałami. Nowa prognoza pogody

Po weekendzie będzie nieco mniej upalnie - z wyjątkiem południowej i zachodniej Polski. Tam spodziewać można się nawet 34 st. C. Druga połowa nowego tygodnia przyniesie nam nieco deszczu - możliwe również gwałtowne opady. To jednak nie koniec upałów w czasie tegorocznego lata. Z prognoz wynika, że wrócą one po 20 lipca.