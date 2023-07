Wtedy się zacznie. Nowa prognoza dla Polski

IMGW wydało nowe ostrzeżenie meteorologiczne na sobotę. "Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30 st. C do 33 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 14 st. C do 16 st. C". Po godz. 10 w sobotę ostrzeżenia przed upałem zostały rozszerzone o część woj. łódzkiego i opolskiego.