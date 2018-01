Matka z Kielc zabiła 2 dzieci. Prokuratura chce umorzyć postępowanie

Daria D.-S. w styczniu 2017 r. zabiła dwoje swoich dzieci. Szokujące przestępstwo mogło skończyć się dla niej dożywociem. Ale prokuratura właśnie uznała, że postępowanie należy umorzyć. Powód? Kobieta miała być "całkowicie niepoczytalna".

Zabójstwo 15-letniej Oli i 5-letniego Michała wyszło na jaw, gdy mąż Darii D.-S. wrócił z pracy. Na ciałach dzieci znajdowały się rany kłute. Ich matka próbowała popełnić samobójstwo, bezskutecznie. Kobietę z ciężkimi obrażeniami przewieziono do szpitala. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci i prokurator.

Kobieta na pierwszym przesłuchaniu przyznała się do popełnienia czynu. Daria D.-S. została tymczasowo aresztowana i trafiła na obserwację psychiatryczną. Wtedy pojawiły się też pierwsze doniesienia o tym, że mogła być ofiarą przemocy domowej .

Mąż wyskoczył z budynku prokuratury

Ale kobieta, pozostając na wolności, może być niebezpieczna dla otoczenia - to wniosek biegłych. Dlatego śledczy chcą, by została umieszczona w szpitalu psychiatrycznym. – Potwierdzam, taki wniosek został wysłany do sądu – powiedział kielce.wyborcza.pl obrońca Darii D.-S Sławomir Gierada.