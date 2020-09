Mateusz Morawiecki na Śląsku. "Solidarność to drugie imię Polski"

To kolejna wizyta Mateusza Morawieckiego na Górnym Śląsku w krótkim czasie. Choć premier pochodzi z Wrocławia, to Katowice uczynił swoim okręgiem wyborczym. Tam też zorganizowano paradę z okazji Święta Wojska Polskiego w 2019 roku. Oficjalnie miejsce wybrano ze względu na uczczenie setnej rocznicy Powstań Śląskich.

W minionym tygodniu premier dziękował w Katowicach żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej. Podkreślił, że to dzięki nim udało się zatrzymać epidemię koronawirusa w regionie i wrócić "na ścieżkę wypłaszczania". Odwiedził też Tarnowskie Góry.

Premier Morawiecki na obchodach 40. rocznicy założenia Solidarności

– Dla mnie "Solidarność" to drugie imię Polski, to fenomen, który przekracza granice Polski; to nie tylko ruch społeczny. W dziejach naszego państwa od wtedy i na zawsze już opisywany będzie ten fenomen jako wielki narodowo-społeczny ruch niepodległościowy, ale jednocześnie ruch, który miał na celu walkę o godne życie każdego człowieka w Polsce i nie tylko – mówił premier podczas spotkania w Zabrzu.