Piotr Duda kpi z "Nowej Solidarności" Rafała Trzaskowskiego. "Może 'Nowa Czajka'"?

"Nowa Solidarność" to nazwa, jaką chce dać swojemu ruchowi obywatelskiemu Rafał Trzaskowski . - To sytuacja dla nas kuriozalna, bo "Solidarność" była, jest i będzie ta sama, dumna, z wartościami chrześcijańskimi i nauką społeczną Kościoła - uznał Duda.

I wyszedł z propozycją. - Jeżeli ktoś chce zakładać "Nową Solidarność", to niech spojrzy na nas, bo "Solidarność" to wartości. Dlatego proponuję tym wszystkim, którzy mówią, że będą zakładać "Nową Solidarność", (..) może by się nazwali "Nowa Czajka", by było lepiej i na czasie - uznał Piotr Duda.