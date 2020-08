"Czajka" na przeszkodzie ruchu Rafała Trzaskowskiego

- Obserwujemy rozwój wydarzeń. Jeśli naprawdę będzie źle, to przesuniemy start projektu. Atmosfera póki co nie sprzyja - mówi nam stronnik Rafała Trzaskowskiego z Platformy Obywatelskiej.

Ruch Trzaskowskiego. Prezydent stolicy polityczną ofiarą awarii w "Czajce"

Do kolejnej awarii układu przesyłowego w oczyszczalni ścieków "Czajka" doszło w sobotę 29 sierpnia po południu - dokładnie rok od ostatniego uszkodzenia kolektora. W efekcie w Warszawie od kilku dni prowadzony jest zrzut ścieków do Wisły. Zanieczyszczenia docierają do kolejnych miast, a naprawa kolektora - jak zapowiedziały władze Warszawy - potrwa co najmniej kilka miesięcy.