Bitwa Warszawska 1920. 100-lecie Bitwy Warszawskiej. Plan obchodów w kraju

Bitwa Warszawska 1920 r. stoczona podczas wojny polsko-bolszewickiej i była kluczowa dla losów odradzającej się po rozbiorach Polski. Do dziś uważana jest przez historyków za jedną z najważniejszych w dziejach świata.

Przez cały weekend nie zabraknie okazji do spotkań z historią i uczczenia bohaterów Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. W całym kraju planowane są uroczystości , wystawy, spacery historyczne oraz koncerty.

Na godzinę 18 zaplanowany został koncert z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, który odbędzie się w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wystąpi Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis. Zespół należy do europejskiej muzycznej elity. Tworzą go 12 głosów żeńskich i 12 męskich. W trakcie trwania koncertu będzie można usłyszeć utwory przepełnione polskością oraz miłością do ojczyzny,