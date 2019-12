Szef NIK ma dostęp do informacji niejawnych z mocy prawa, a nie uzyskanego poświadczenia bezpieczeństwa - przypomina Najwyższa Izba Kontroli. To reakcja na postępowanie sprawdzające prowadzone wobec Mariana Banasia przez ABW.

Marian Banaś może stracić poświadczenia bezpieczeństwa. NIK odpowiada ABW

Szef NIK ma obowiązujące do kwietnia 2021 dopuszczenie do informacji z klauzulą "ściśle tajne" i do stycznia 2020 do informacje z klauzulą "tajne". Z racji pełnionego stanowiska nie są mu one jednak potrzebne.