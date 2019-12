Marian Banaś kontratakuje. Miażdżące wyniki kontroli w ministerstwie sprawiedliwości

Najwyższa Izba Kontroli ma przedstawić wyniki kontroli programu "Praca dla więźniów", który przeprowadził resort sprawiedliwości. Raport ma być swoistym rewanżem za oskarżenia wobec szefa NIK Mariana Banasia.

Jak podaje "Rzeczpospolita", czynności kontrolne dotyczące programu zostały zakończone już w czerwcu tego roku. Stwierdzono wówczas pewne mankamenty, jednak nie były one na tyle poważne, by kierować sprawę do prokuratury. Na podstawie tych samych wyników Banaś ma skierować do prokuratury aż 15 doniesień.