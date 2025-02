Podlaska policja puka do drzwi. Dostali nowe wytyczne

Wielu policjantom się to nie spodobało i twierdzili, że może to być niezgodne z przepisami. - Pomimo tego przełożeni kazali to realizować, gdyż jest to polecenie KWP Białystok - mówi informatorka Polsat News z podlaskiej policji. Według niektórych policjantów - cała akcja to próba "łatania statystyki".