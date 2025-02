Jak się okazało, był to ks. Jarosław Wypchło, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Domasznie w powiecie opoczyńskim . Duchowny był również duszpasterzem strażaków w Drzewicy.

Kierowca audi oraz jego pasażer zostali przewiezieni do szpitala. Od obu mężczyzn wyczuwalna była woń alkoholu, co potwierdzono badaniami krwi. Kierowca wymagał hospitalizacji, natomiast pasażer po badaniach trafił do policyjnego aresztu.