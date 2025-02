Oskar D. zatrzymany. Długa lista zarzutów dla "szarlatana z Internetu"

Informację o tym, że "coś się dzieje w domu naturopaty" otrzymaliśmy od sąsiadów. Policja pojawiła się w Nowogrodzie Bobrzańskim w poniedziałek. W tym samym miejscu jest też zarejestrowana siedziba firmy, którą założył Oskar D. Naturopata został przewieziony do Zielonej Góry, ale prokuratura czynności z nim zaplanowała dopiero na wtorek.

Oskar D. był przesłuchany w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do winy. Usłyszał zarzuty narażenia pacjentki z rakiem na utratę życia lub zdrowia oraz udzielanie świadczeń medycznych bez wymaganych zezwoleń. Te informacje potwierdziła nam prokurator Ewa Antonowicz z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Antonowicz dodaje, że Oskar D. usłyszał też zarzuty dotyczące oszustw podatkowych. Od początku stycznia 2023 roku do grudnia roku 2024 zarobił ponad 4 miliony 200 tysięcy złotych, a jako podstawę do opodatkowania wykazał zaledwie 2 miliony 198 tysięcy. Prokuratura zarzuca mu też pranie brudnych pieniędzy. Chodzi o transfery na blisko półtora miliona złotych.

Śledczy do jutra mają zdecydować, czy wystąpią do sądu o tymczasowy areszt, czy zastosują inne środki zapobiegawcze.

W poprzednich tygodniach policja przeprowadziła przeszukania w mieszkaniu naturopaty na Mazowszu oraz w jego domu rodzinnym w Nowogrodzie Bobrzańskim. Zabezpieczono telefon, komputery oraz suplementy, którymi handlował. Śledczy zapewniali, że sprawę traktują priorytetowo, bo może chodzić o zdrowie i życie wielu osób. Śledztwo, które początkowo toczyło się w prokuraturze rejonowej w Zielonej Górze, przeniesiono do jednostki wyższego szczebla. Sprawę przejęła osoba doświadczona w tego typu sprawach.

Oskar D. to 25-latek nazywający się "naturopatą", od ponad dwóch lat robi furorę w sieci. W mediach społecznościowych obserwują go setki tysięcy osób. Konsultuje pacjentów, a nawet udziela im porad i zaleca terapię. Chwali się, że wyleczył ponad 400 osób z nowotworów.

W reportażach pokazaliśmy, jak doszło do tego, że młody człowiek bez wykształcenia medycznego, który do niedawna był bezrobotnym, zaczął zajmować się chorymi. Ujawniliśmy mechanizmy rządzące rynkiem suplementów i kto na tym gigantycznym biznesie zarabia. Przede wszystkim opisaliśmy jednak czytelnikom Wirtualnej Polski dramaty chorych, którzy korzystali z usług Oskara D.

Była to m.in. historia pani Ewy, która w 2022 roku wyczuła guzek w piersi. Uwierzyła w zapewnienia D., że to nic groźnego. Kobieta zaczęła zażywać suplementy, które zalecał jej naturopata. Po pół roku u pani Ewy pojawiły się przerzuty do mózgu. Na tym etapie lekarze nie byli już w stanie jej uratować. Zmarła w listopadzie 2023 roku.