Marcin Felek i tragedia pod Kraśnikiem. Śledczy czekają na wyniki badań

Kiedy łódka się przewróciła, Marcin Felek - wokalisty zespołu NoLime, wskoczył do wody, aby przyjść im z pomocą. Niestety 35-letni muzyk disco-polo utopił się. Ciało piosenkarza wydobyli strażacy.

- Był bardzo przyjacielski, pomocny, zawsze na planie było dużo śmiechu, dużo zabawy. Zachował się bohatersko, wskakując do wody, mimo że to było dość ryzykowne - powiedział Polsat News autor teledysków zespołu NoLime, Przemysław Niewęgłowski, podkreślając ogromną stratę dla fanów i całej branży disco polo.

"Byłeś dla nas jak Brat, miły, uśmiechnięty, zaradny, zawsze można było na Ciebie liczyć. Niestety to, co się wydarzyło, wcale nie powinno mieć miejsca, jest to dla nas jak i całej rodziny ogromna tragedia" - napisali na Facebooku członkowie zespołu NoLime.