Marcin Felek nie żyje. Wokalista utopił się podczas wieczoru kawalerskiego

Do tragedii doszło w sobotę 15 sierpnia około północy. W jednym z gospodarstw agroturystycznych w Rudniku Pierwszym nad stawem odbywał się wieczór kawalerski . W pewnym momencie jego dwaj uczestnicy postanowili popływać łodzią po akwenie. Łódka przewróciła się do góry dnem.

Pozostający na brzegu 35-latek chciał im pomóc. Bez chwili wahania wskoczył do wody, z której już nie wypłynął. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Jak poinformował serwis disco-polo.info oraz zespół disco-polo "No Lime", ofiarą był wokalista grupy.

"Byłeś dla nas jak Brat, miły, uśmiechnięty, zaradny, zawsze można było na Ciebie liczyć, niestety to, co się wydarzyło, wcale nie powinno mieć miejsca, jest to dla nas jak i całej rodziny ogromna tragedia. Zapamiętamy Cię takim, jakim byłeś. Żegnaj Przyjacielu" - napisał zespół NoLime na Facebooku.