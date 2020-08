Nie żyje Marcin Felek. Zginął, gdy ratował kolegów. Kim był Marcin Felek?

Marcin Felek zginął, gdy podczas wieczoru kawalerskiego próbował ratować kolegów. Kim był Marcin Felek? To wokalista i założyciel zespołu disco polo NoLime. Grupa dopiero zyskiwała na popularności. Najbardziej znany kawałek zespołu - "Ona mnie nie lubi" w serwisie YouTube odsłuchało dotąd ponad 600 tys. ludzi.

Marcin Felek zespół disco polo NoLime założył w 2013 roku. Początkowo grupa grała na weselach i festynach, ale z biegiem czasu zaczęła tworzyć własny repertuar i nagrywać do swoich piosenek teledyski, które pokazywane były w branżowych stacjach telewizyjnych. Marcin Felek miał 35 lat. Zostawił żonę i osierocił dwójkę dzieci.

Marcin Felek zginął w nocy z 15 na 16 sierpnia. Brał udział w wieczorze kawalerskim w miejscowości Rudnik Pierwszy w województwie lubelskim. Impreza zakończyła się tragedią. Jak informuje portal lublin112.pl, mężczyzna ruszył na pomoc kolegom, którzy pływając po stawie łódką wpadli do wody.

Marcin Felek skoczył z pomostu do stawu i zniknął pod powierzchnią wody. Strażacy po kilkudziesięciu minutach odnaleźli 35-latka i wyciągnęli go z wody. Portal disco-polo.info ustalił, że Marcin Felek pod wodą przebywał około 30 minut. Mimo reanimacji nie udało się uratować mężczyzny.

Dwóm młodym mężczyznom, którzy wpadli do stawu nic się nie stało. Z wody wyłowili ich strażacy. Prokuratora bada sprawę i zarządziła sekcję zwłok, by ustalić dokładną przyczynę śmierci 35-letniego wokalisty zespołu disco polo No Lime.