Manewr wyprzedzania zakończony tragicznym wypadkiem

Wstępne ustalenia policjantów wskazują na to, że 41-latek kierujący samochodem osobowym marki Kia, wykonując manewr wyprzedzania, doprowadził do zderzenia z jadącym z naprzeciwka samochodem ciężarowym marki MAN, wskutek czego kierujący samochodem ciężarowym zjechał do rowu i uderzył w drzewo. Pomimo reanimacji 66-latek zmarł na miejscu.