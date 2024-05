Mandat Zełenskiego wygasł. Jest stanowisko Niemiec

Po pięciu latach, w poniedziałek zakończyła się kadencja prezydenta. Zgodnie z przepisami ukraińskiej konstytucji, prezydent pozostaje na swoim stanowisku aż do momentu przeprowadzenia nowych wyborów. W Ukrainie społeczeństwo jest zgodne co do tego, że obecnie nie jest to odpowiedni czas na organizację nowych wyborów.