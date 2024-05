"Ostatni dzień" prezydentury Zełenskiego. Rosja rozpoczyna operację

- Mandat Zełenskiego wygaśnie, ale nie zanosi się na to, że poda się do dymisji. Nie ma symptomów wskazujących na to, że w Ukrainie prowadzona jest kampania wyborcza, a przecież bezkrólewia być nie może. (...) Dodatkowo nie ma żadnych kontrkandydatów, którzy mogliby stawać z nim w szranki - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską gen. Waldemar Skrzypczak.