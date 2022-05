Makabryczne odkrycie sprzed 8 tys. lat w rzece. Kajakarze byli w szoku

Choć odnalezienie czaszki miało miejsce we wrześniu zeszłego roku, dopiero dziś, po dokonaniu dogłębnej analizy kryminalistycznej oraz datowania radiowęglowego, udało się zdobyć potrzebne informacje na temat znaleziska. Według analizy czaszka należała do dorosłego, lecz młodego mężczyzny. Obecne w kości zagłębienie sugeruje, że ofiara została uderzona w głowę tępym narzędziem. Ustalono ponadto, że tajemniczy człowiek żył między 5500 a 6000 r. p.n.e. Po przeprowadzeniu analizy węglem-14 stwierdzono, że mężczyzna stosował dietę morską lub bogatą w kukurydzę, proso perłowe lub sorgo, co nie było typowe dla mieszkańców Ameryki.