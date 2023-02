Łukaszenka mówi o pokoju. Kuriozalne słowa

Łukaszenka przekonuje, że Rosja jest dziś gotowa do podjęcia kroków w kierunku pokojowego rozwiązania konfliktu i w dodatku stara się o to od pierwszych dni. - Odbyły się dwie rundy negocjacji w sprawie pokojowego zakończenia wojny na Białorusi, potem oni (uczestnicy negocjacji - przyp. red. ) wyjechali do Stambułu, a potem w ogóle zrezygnowali, choć na stole był już plan pokojowy - stwierdził.