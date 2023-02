Zełenski dostał ultimatum? Eksperci ostrzegają

Eksperci ostrzegają

Ekspert ds. zagranicznych Norbert Roettgen (CDU) w rozmowie z "Bildem" przestrzegł przed zmuszaniem Ukrainy do ustępstw. - Każdy, kto teraz naciska na prezydenta Zełenskiego w sprawie negocjacji z Putinem, spowoduje trwałą niezgodę w Europie. Jest tylko jedna droga do pokoju: Putin musi doznać militarnej porażki - podkreślił Roettgen, oceniając plany opisane w "WSJ" jako "nieodpowiedzialne" i "niebezpieczne", mogące doprowadzić do podziału w Europie.