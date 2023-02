Kulisy spotkania Macron - Scholz - Zełenski. Mówili o "trudnych decyzjach"

- Szczyt NATO musi wyprodukować jasną ofertę dla Ukrainy, także po to, by dać Zełenskiemu polityczne zwycięstwo, które mógłby przedstawić w kraju jako zachętę do negocjacji - miał powiedzieć dziennikarzowi "WSJ" brytyjski urzędnik. - Wojny Rosji mają tendencję do zamarzania i odmarzania, dlatego Ukraina będzie potrzebowała od nas silnych gwarancji - dodał.