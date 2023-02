Zełenski: Okazaliście się prawdziwymi przyjaciółmi

- To historyczny, potężny ważny sygnał, nie tylko dla Rosji - stwierdził oceniając wizytę Bidena Zełenski. - To także ważny sygnał dla Ukrainy, że zwycięży w tej walce. Ameryka nie popiera "loserów" (przegranych - przyp. red.), tylko tych, którzy wygrywają, walczą o te same wartości - stwierdził Zełenski.