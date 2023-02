Duda dla CNN. Przypominał incydent sprzed roku

"Pociski spadły niemal za nami"

Prezydent zdradził też do jakiego incydentu doszło przy samej granicy. - W niemal ostatniej chwili dojechaliśmy do polskiej granicy, bo byliśmy wtedy samochodem, żeby ją przekroczyć, i potem zaraz spadły rosyjskie pociski. Pamiętam pożegnanie z Wołodymyrem. Powiedział: Andrzej, nie wiem, czy się jeszcze zobaczymy. To była bardzo przejmująca chwila. Po czym powiedział do mnie: Słuchaj, jeżeli Putin sądzi, że zdobędzie Ukrainę tak po prostu, jak kiedyś sobie zajmowali Krym w 2014 roku, to jest w wielkim błędzie. My mamy osiem lat doświadczenia bojowego i tysiące ludzi, którzy byli na froncie. Będziemy walczyli do ostatniej kropli krwi, do upadłego - relacjonował polski prezydent.