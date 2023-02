Konflikt się zaostrza. Łukaszenka postawiony pod ścianą

- Być może Łukaszenka zobaczy, że eskalacja jest nieopłacalna i zacznie się wycofywać z pewnych represji. Na pewno tutaj warunkiem byłoby uwolnienie Poczobuta. Być może rozpoczną się zakulisowe rozmowy, jak go wypuścić, albo Łukaszenka wyrzuci go z Białorusi lub przeniesie do aresztu domowego? - zastanawia się dziennikarz.