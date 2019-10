Listy wyborcze Koszalin. Kandydaci do Sejmu i Senatu na wybory 2019

Już 13 października wyborcy w całej Polsce wyborcy udadzą się do urn wyborczych, żeby wybrać 100 senatorów i 460 posłów. Poniżej prezentujemy listy kandydatów do Sejmu i Senatu w Koszalinie.

Żeby wziąć udział w głosowaniu, należy w dniu wyborów w godzinach 7-21 udać się do lokalu wyborczego odpowiedniego dla miejsca zameldowania. Po okazaniu dokumentu tożsamości (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) otrzymamy kartę do głosowania. Głos oddajemy poprzez wstawienie znaku "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu.